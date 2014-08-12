Новые материалы от 17 августа

Диетические сырники

На 1-2 порции (в зависимости от аппетита и возможности):

- 250 г творога;

- 40 г сладкой кураги;

- 1 небольшое яйцо;

- ванилин.

Для того, чтобы позавтракать вкуснейшими и диетическими сырниками, вечером нужно замочить курагу на пол часа-час в холодной (чтобы не увеличивать зря ГИ) питьевой (так как часть впитается) воде. Таким образом мы ее немного размягчим, а также избавимся хотя бы от части консервантов, которой ее обрабатываем. В принципе, всю эту часть можно опустить, если вы не слишком заморачиваетесь. Воду выливаем, именно в ней остается вся грязь и химия, а курагу вместе с творогом, яйцом и ванилином отправляем в блендер. Я грамм 50 творога оставляю для заправки.
Все измельчаем-перемешиваем и отправляем на ночь в холодильник. За ночь творог хорошенько пропитается сладостью кураги, а также немного загустеет, что облегчает лепку сырников. Конечно, руками они все равно без муки лепится не будут, но вполне аккуратно выкладываются ложкой (не помешает смачивать ее в воде, чтобы было красивее) на пергамент для выпечки. Если же все равно слишком жидкие - все зависит от творога, можно использовать силиконовые формы для кексов или капкейков.
Отправляем это дело в разогретую духовку. Я ставлю чуть меньше 180 гр. на 30 мин. Но уже точно определила, что духовка моя врет, поэтому ориентируйтесь по своей.
Очень вкусно, если сырники чем-нибудь полить. Например, смешиваю 50 г творога (он у меня в пачке, высокобелковый) в блендере с парой столовых ложек воды, стевиозидом и ванилином, иногда еще лимонный сок добавляю. Можно йогуртом, кефиром, пастообразным творогом и т.д.
Диетические сырники
Мне нравится47
5517

Смотрите также

Диетические завтраки: 30 вариантов.
Нежный домашний низкокалорийный сыр
Диетические сырники в духовке
Диетические сырники с йогуртово-лимонным соусом
Низкокалорийные сырники
Диетические шоколадные сырники
Диетические завтраки: 30 вариантов
Низкокалорийные сырники (на 100 г/108 ккал)
Такие разные сырники
Диетические завтраки:
Низкокалорийные сырники с яблоком
Диетические рецепты с творогом
Морковно-яблочные сырники в ванильном соусе
Вкуснейшие сырники в панировке с начинкой
Сырники в духовке
Творожно-морковные сырники
RSS
Загрузка...
Татьяна
2014-08-12 06:06:03
#
Спасибо! Обязательно попробую.
Ответить
александра николаевна
2016-06-18 06:23:37
#
спасибо большое.
Ответить
СВЕТА
2016-06-18 11:01:16
#
спасибо
Ответить
Александра
2016-06-20 16:03:17
#
СПАСИБО!!!
Ответить