Новые материалы от 30 декабря

Специи, которые помогают худеть:

•Корица. Успешно контролирует уровень сахара в крови и тем самым не дает ему утилизироваться в жир.
Всего ¼ чайной ложки корицы в день в 20 раз улучшает углеводный обмен. Более того, корица одним своим запахом может обманывать аппетит, создавая иллюзию насыщения без единой калории.

•Кайенский перец. Капсаицин, находящийся в перце, слегка повышает температуру тела, и способность организма использовать в энергетических нуждах съеденные углеводы и жиры. Примерно на 50% на протяжении трех часов. Он стимулирует выработку эпинефрина и норэпинефрина, которые в тандеме обладают способностью подавлять аппетит.

• Куркума. Куркума – антиоксидант, который борется со свободными радикалами, обладает противовоспалительным действием. Мешает жировым клеткам накапливать в себе жир. Куркума улучшает пищеварение – в том числе и переваривание тяжелых мясных и жирных блюд.

•Кардамон. Обладает жиросжигательными свойствами. Вариант: 1 ч. л. кардамона опустите в 250 мл кипящей воды, дайте им повариться в течение 10 минут, охладите и пейте этот отвар после еды, или добавлять в любые блюда.

• Анис. Прекрасное лекарство от аппетита, которое к тому же обладает тонизирующим действием. Каждый раз, когда аппетит одолеет в неурочное время, пожуйте анис.

• Имбирь. Имбирь не только придает блюдам неповторимо свежий вкус и аромат, он еще и ускоряет обмен веществ. Слегка поднимает температуру тела, а благодаря этому активирует метаболические процессы. Обмен веществ благодаря съеденному имбирю ускоряется на 20%! Кроме того, имбирь снижает уровень вредного холестерина.

• Черный перец. Черный перец умеет разрушать жировые клетки и ускорять обмен веществ. Пиперин, активное вещество перца, влияет на работу мозга и нервной системы, что, в свою очередь, заставляет наш организм сжигать больше калорий. А еще перец борется с изжогой, несварением и вздутием живота.

•Хрен. Обладает приятнейшей способностью разрушать жировые клетки и оказывает очищающее воздействие на организм. Улучшает пищеварение.
Специи, которые помогают худеть:
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Татьяна
2015-06-28 22:55:48
#
очень полезная информация
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галина
2017-04-07 18:58:57
#
спасибо
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Галина
2017-04-07 18:59:25
#
спасибо
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