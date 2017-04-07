Все, что вы хотели знать о витамине D

Недостаток витамина DМногие спортсмены жалуются на боли в суставах, и как выяснилось, это может быть следствием недостатка витамина D. Одна из форм рахита у взрослых, называемая остеомаляцияей, характеризуется болями в костях. Одно из недавних исследований показало, что 2000 единиц витамина D в день, принимаемые людьми с болями в суставах, повысили уровень витамина в крови на 67% и на 50% ослабили болевые ощущения уже через три месяца. В ходе другого эксперимента выяснилось, что один из четырех пациентов, страдающих болями в суставах, показывает неадекватный уровень витамина D в крови.В ходе одного исследования врачи давали 5000 единиц витамина D пациентам с идиопатическими болями в спине – это означает, что причина болей не известна. Болезненные ощущения исчезли у всех пациентов с недостатком этого витамина, а таковых было 85%.Если только вы не бываете на солнце каждый день, то в вашем организме наверняка не хватает витамина D. Однако даже частое пребывание на солнце не помогает, если вы зимой проживаете в северных широтах. Происходит это потому, что угол падения на землю солнечных лучей зимой приводит к фильтрации ультрафиолетовой составляющей из солнечного потока. Поэтому вы можете ходить по зимней и солнечной Москве совершенно голым, но не синтезируете ни грамма витамина D, хотя привлечете внимание милиции к своей персоне или замерзнете насмерть.Большинство пищевых добавок содержит 400-800 единиц витамина D в рекомендуемой дневной дозе, что совершенно не оптимизирует его уровень в крови. Печень трески – хороший источник D, хотя содержащийся в ней витамин А препятствует его усвоению. А вот используемые многими бодибилдерами Омега-3 из рыбьего жира витамина А не содержат. Целый ряд исследований показал, что атлеты не получают даже ежедневно рекомендуемую дозу витамина D. Например, финские ученые сообщили, что из всех обследованных ими бегунов и гимнастов у 68% наблюдалась его нехватка. Немецкие ученые осмотрели 85 атлетов-олимпийцев и сообщили, что дефицит обнаружился у 37%.Это означает повышенную угрозу переломов костей. В ходе длительного наблюдения за 800 женщинами в возрасте от 50 до 79 лет одна группа ученых выяснила, что недостаток витамина D увеличил вероятность перелома шейки бедра на 70%. Другие исследование показало, что адекватный прием витамина снижает риск падения на 22%, а ведь именно падение часто становится причиной переломов костей.Рецепторы витамина присутствуют и в скелетных мышцах, где гормональный витамин D играет свою роль в синтезе мышечного протеина, а его недостаток приводит к ослаблению мышц. Опыты с участием пожилых людей показали, что витамин D увеличивает размеры мышечных волокон типа 2. Он же способен усиливать иммунитет спортсменов, высвобождая противомикробные пептиды – маленькие протеины, убивающие бактерии путем разрушения клеточных мембран. Интересно, что именно так работают и антибиотики. Не удивительно, что некоторые исследования продемонстрировали, как высокий уровень в крови витамина D помогает защитить от простуд и инфекций.Избыточные воспаления способны затормозить восстановление мышц, и тут может помочь витамин D. Он способствует высвобождению противовоспалительных цитокинов, субстанций в иммунных клетках, которые подавляют воспаления. Результаты некоторых исследований говорят о том, что этот витамин может противодействовать автоиммунным заболеваниям, в результате которых иммунная система начинает атаковать здоровые клеточные структуры собственного организма. К ним относятся множественный склероз или ревматоидный артрит.Что же касается улучшения спортивной результативности, то еще ранние исследования русских и немецкий ученых показали, что воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу серьезно тренирующихся атлетов улучшает процессы восстановления после интенсивных тренировок.В чем содержится витамин DИтак, получать ли свой витамин D из солнечных лучей или из пищевых добавок? Мы уже знаем, что его содержание в продуктах мизерно, солнце есть только летом, но даже зимой оно не помогает в северных широтах, а многие дерматологи предупреждают об опасности рака кожи при избыточном пребывании на солнце или в солярии.Дело в том, что вы получите 20 000 единиц витамина D, просто подставив солнцу на 5-30 минут лицо, руки и ноги. А если делать это два раза в неделю, то вы практически исключите вероятность его недостатка в организме, если только вы не очень стары или полны. Хотя недавнее исследование сообщило, что пожилые люди, которые регулярно бывают на улице в часы солнечного пика – это около 12 часов дня, - показывают уровень витамина D в крови, сравнимый с показателями молодых людей. Однако это снова не касается жителей северных широт в зимние месяцы.Суточная норма витамина DБольшинство экспертов склоняется к мысли, что в случае невозможности загорать на солнце или в солярии вам следует принимать, как минимум, 1000 единиц витамина D в сутки. Поскольку это жирорастворимый витамин, он может быть токсичен, но это не так. Помните, что вы получаете целых 20 000 единиц после 15 минут пребывания на солнце. Случаи интоксикации витамином D зафиксированы при дозах от 150 000 до 2 000 000 единиц в день, принимавшихся на протяжении двух лет. Это привело к повышению уровня кальция и фосфора, что опасно, так как эти минералы вызывают кальцификацию мягких волокон, повышение давления и нарушения сердечного ритма.В ходе другого эксперимента прием 10 000 единиц ежедневно на протяжении пяти месяцев не привел к токсичным симптомам. Один известный канадский ученый принимал 8 000 единиц витамина D в день, а большинство пользователей ограничивается 4 000 в день. Не принимайте его вместе с витамином А, - последний мешает его усвоению.Людям с болями в суставах, которые уже принимают весьма эффективную формулу хондроитина с глюкозамином, можно попробовать усилить эффект включением в свой арсенал 2000-4000 единиц витамина D в день.